Die Urteile nach der Abstimmung waren schnell gefällt. Die Vorlage war zu komplex und zu überladen, bilanzierte Umweltministerin Simonetta Sommaruga. Andere sagen: Die 18- bis 34-Jährigen hätten das Gesetz versenkt, oder sie zeigen auf die Landbevölkerung mit ihren Befürchtungen. Und als grösster gemeinsamer Nenner bietet sich wie oft die SVP als Sündenbock an, die das Gesetz energisch bekämpft hatte.



Aber diese Erklärungen genügen nicht. Umweltanliegen wurden in den letzten Jahren in der Schweiz in Umfragen stets hoch gewichtet. Im Sorgenbarometer der Credit Suisse fürs Jahr 2020 rangierten nur die Corona-Folgen, die AHV-Schieflage und die drohende Arbeitslosigkeit vor den Klima- und Umweltängsten.



Deshalb drängen sich zwei Schlussfolgerungen auf.