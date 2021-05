«Ich war jung, dumm und völlig überfordert», erzählt Fabian Neuhauser* (Name geändert). Seine Probleme begannen damit, dass er nicht länger auf Grossbaustellen arbeiten wollte. Also kündigte er seinen Job als Maurer ins Blaue hinaus. Und fand keine neue Arbeit. Schon bald konnte der Zürcher seine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Im Nu war er bis über beide Ohren verschuldet. «Und irgendwann war ich so resigniert, dass ich nicht einmal mehr die Post öffnete.»