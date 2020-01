Die Gegner sprechen von einer «bedrohten Stammtisch-Kultur», weil sie fürchten, dass auch was man am Stammtisch sagt als öffentlich eingestuft werden könne, wenn es jemand am Nebentisch mitbekommt. In der Rechtsprechung des Bundesgerichts werde der Öffentlichkeitscharakter so ausgelegt. Im Abstimmungsbüchlein schreibt der Bundesrat allerdings, Äusserungen am Stammtisch würden nicht verboten.