Aynur war keine zwei Jahre alt, als sie 2015 mit ihrer kurdischen Familie aus dem Iran in den Kanton Thurgau kam. Die unklare Situation belastet sie. «Aynur wacht nachts häufig auf, schläft bei uns. Sie hat oft Angst und fragt, wieso wir nicht in eine eigene Wohnung ziehen können. In der Schule ist sie unkonzentriert. Es ist so schwierig für uns, zu sehen, wie sie leidet», erzählt die Mutter in gutem Deutsch.