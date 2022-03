Benedict* (Name geändert) und seine Familie flüchteten vor acht Jahren in die Schweiz. Die Flucht war ein traumatisches Erlebnis. Kaum in Sicherheit, erfuhr Benedict zu Hause Gewalt. Er musste seine Familie verlassen und lebt inzwischen in einer betreuten Wohneinrichtung.



Trotz der schwierigen Umstände konnte Benedict eine Ausbildung als Fachmann Gesundheit beginnen. Er steht kurz vor dem erfolgreichen Abschluss. Damit er im Spätdienst arbeiten kann, ist er für seinen Arbeitsweg auf einen Roller angewiesen.



Der Sozialdienst unterstützt ihn dabei und übernimmt die Kosten für die benötigte Prüfung. Die Stiftung SOS Beobachter beteiligt sich an einem gebrauchten Roller und hilft Benedict so, den Rest seiner Ausbildung erfolgreich zu absolvieren.