Emilia Gut* (Name geändert) kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in einem Vollzeitpensum arbeiten. Sie erhält deshalb eine kleine Teil-IV-Rente und Ergänzungsleistungen. Damit kann sie ihren Lebensunterhalt aber nicht voll finanzieren.



Sie arbeitet deshalb, so viel es ihr möglich ist, als Zeitungsverträgerin und bei der Spitex. Bei beidem ist sie auf ein Auto angewiesen. Dieses musste sie kürzlich wegen eines Motorschadens reparieren lassen. Die Rechnung ist hoch, und sie kann sie nicht allein tragen.



Die Stiftung SOS Beobachter übernimmt einen Teil und sichert Emilia Gut damit weiterhin die beiden Arbeitsplätze.