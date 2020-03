Als zwei Polizisten Maja Gut* die Nachricht überbrachten, dass ihr Mann bei einem Verkehrsunfall gestorben sei, nahm sie das wortlos zur Kenntnis. Wie in Trance brachte sie ihren zweijährigen schwerstbehinderten Sohn zu Bett und begann, im Internet zu recherchieren, was nach einem Todesfall zu tun ist Todesfall Nichts ist mehr so, wie es war .