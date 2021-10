«Bei einem so alten Fahrzeug können jederzeit Mängel auftreten»

Dass das beim Käfer passiert ist, kann sich Garagist Eckert nicht vorstellen. «Das ist bei einem solchen Zustand schlicht nicht möglich.» Die D-Carsolution schliesst jegliches Fehlverhalten aus: «Der Käfer war beim Verkauf in Ordnung. Bei einem so alten Fahrzeug können jederzeit Mängel auftreten. Falls man dieses Risiko nicht tragen möchte, sollte man einen Neuwagen mit Werksgarantie in Betracht ziehen», so Geschäftsführer David van der Heemst.