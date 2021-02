In Schafisheim biegt er mit Tempo 50 von der Autobahn ab und steuert seinen Mercedes in die folgende Linkskurve. «Plötzlich wurde ich richtiggehend in den Sitz gedrückt. Der Wagen beschleunigte ohne mein Zutun mit voller Motorkraft. Ich trat voll auf die Bremse, doch die reagierte nicht», erzählt Hesse. Das Auto prallt seitlich gegen die Leitplanken, überschlägt sich mehrmals und kommt auf einer Wiese zum Stillstand – auf der Seite liegend.