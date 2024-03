Mehrere Tausend solcher Stoffe gibt es. Sie werden in Industrieprozessen eingesetzt, stecken aber auch in allen möglichen Alltagsgütern. Zum Beispiel in Kontaktlinsen, Pizzaschachteln, Bratpfannen, Smartphones, Feuerlöschschaum, Outdoorkleidung, Skiwachs, Solarzellen und Tabak-Sticks für E-Zigaretten.