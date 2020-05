Die Grünen haben deshalb in den vergangenen Wochen ein Corona-Impulsprogramm ausgearbeitet. Statt wie sonst üblich in Baubranche und Strassenbau zu investieren, soll mit mehreren Milliarden Franken die Energiewende vorangebracht werden. «In den kommenden Jahren stehen ohnehin grosse Investitionen in den Klimaumbau an», sagt die federführende grüne Nationalrätin Franziska Ryser. «Es bietet sich an, bereits geplante Investitionen vorzuziehen und nun in Solarenergie, Gebäudesanierungen zu investieren – oder in den öffentlichen Verkehr, etwa den Ausbau bei den Nachtzügen.» Auch die Digitalisierung der Arbeitswelt, von Schulen und Unis möchte Ryser vorantreiben, und so das Verkehrsaufkommen reduzieren Verstopfte Strassen und überfüllte Züge Der Verkehrskollaps droht .