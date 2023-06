Ein unscheinbares Dörfchen unweit des Sempachersees. Ländlich geprägt mit über 80 Bauernhöfen. Ein Industriequartier. So lässt sich Buttisholz LU beschreiben. Doch just dieses 3400-Seelen-Dorf erprobt, wie eine nachhaltige Zukunft aussehen könnte. Denn weltweite Probleme wie die Klimaerwärmung lassen sich am besten im Dorf lösen, davon ist René Ziswiler überzeugt.



Er hat in Buttisholz die Plattform «Zukunftsgemeinde» aufgebaut und erarbeitet gemeinsam mit deren Mitgliedern Modelle für eine kommunale nachhaltige Entwicklung. «Unser Dorf soll ein Prototyp für andere Gemeinden werden», sagt Ziswiler. Wie das funktionieren soll, erzählt der Ur-Buttisholzer in der Ideenschmiede und Planungszentrale der Zukunftsgemeinde – einem schlichten Raum im ehemaligen Schulhäuschen von «Budishouz», wie es auf Luzerndeutsch heisst.