Beim Ensi AKW Beznau Atombehörde behält wichtige Dokumente geheim heisst es, man habe keine Kenntnis darüber, wann die Axpo das Stilllegungsprojekt für Beznau einreichen werde. Die Aufsichtsbehörde bestätigt, dass sie mit der Axpo Fachgespräche über die Sicherheitsanforderungen während der Stilllegung führe. Die Beznau-Betreiberin hat nur schon in den letzten Jahren rund 700 Millionen in Nachrüstungen investiert. Wegen Untersuchungen am Reaktordruckbehälter stand die Anlage zudem zwischen 2015 und 2018 still. Die nach Fukushima geforderte unabhängige Kühlung ist aber noch immer nicht fertiggestellt.