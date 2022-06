Die Verhandlungen zogen sich mehr als 16 Monate hin. Doch als letzten Dezember die Resultate veröffentlicht wurden, war Feuer im Dach. Die bundesrätliche Expertenrunde empfahl den Bau von 15 neuen Staudämmen – in teils unberührten Berglandschaften, so etwa im Wallis am Gornergletscher oder im Berner Oberland am Triftgletscher und am Grimselsee. Recherchen des Beobachters zeigten Streit um geplante Stauseen Wie lief das am Runden Tisch genau ab? , dass dieses Resultat nur mit ein paar Tricks während der Verhandlungen erzielt werden konnte.



Allerdings blieben viele Fragen unbeantwortet. Gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz konnte der Beobachter nun weitere Dokumente einsehen. Mit ihnen lässt sich nachzeichnen, wie die umstrittene Empfehlung zustande kam. Fachleute, die der Beobachter konsultierte, zeigten sich nach dem Studium der Unterlagen irritiert. Ihre Kritik fällt ungewöhnlich hart aus.