Fast 90 Prozent Ja-Stimmen. Ein überdeutliches Ergebnis. Rapperswil-Jona SG entschied sich Anfang März für ein neues Solardach auf der städtischen Kläranlage. Faltbare Solarmodule werden in luftiger Höhe an Seilen über die Anlage gleiten und einen Grossteil ihres Strombedarfs decken. Die Bevölkerung setze damit ein Zeichen in der Klimapolitik, freute sich der Rapperswiler Bauchef.