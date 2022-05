Wie stark betrifft die Inflation Schweizerinnen und Schweizer persönlich?

Das kommt auf das Konsumverhalten an. Laut Statistik betrug die Teuerung im April 2022 +2,5 Prozent im Vergleich zum April 2021. Damit ist die Teuerung in der Schweiz so hoch wie seit 2008 nicht mehr – wenn auch weit tiefer als in anderen westlichen Ländern (7,5 Prozent im Euroraum; 8,3 Prozent in den USA). Aber der Durchschnitt sagt nur wenig darüber aus, wie sich das auf das Portemonnaie von Schweizerinnen und Schweizer auswirkt. Wer Velo fährt und vorwiegend selbstgezogenes Gemüse aus dem Garten isst, spürt nur wenig. Wer täglich mit dem spritsaufenden Auto Kommentar zur Benzinpreis-Debatte Hände weg vom Benzin! zur Arbeit fährt, hingegen viel.