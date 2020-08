Beobachter: Pharmafirmen veröffentlichen ihre Geldzahlungen an Ärzte und Spitäler. Allerdings werden diese Daten ganz unterschiedlich präsentiert, und Laien haben Mühe, herauszufinden, ob ihr Arzt Geld erhalten hat oder nicht. Ist das Absicht?

Peter C. Gøtzsche: Diese Praxis hat nur ein Ziel: Die Pharmaindustrie will verhindern, dass die Medien darüber schreiben. Wer herausfinden will, ob ein bestimmter Arzt Geld einer Pharmafirma erhalten hat, gibt auf. Die Suche ist viel zu mühsam. Die Pharmaindustrie hat es geschafft, ihr eigenes Transparenzsystem unbrauchbar zu machen.