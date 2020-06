Nur zwei Tage später machte US-Präsident Donald Trump seine Drohung wahr und kündigte an, die Zusammenarbeit mit der WHO zu beenden. Ihren Beitrag würden die USA für andere Gesundheitsprojekte zur Verfügung stellen. Die WHO werde von China China auf dem Vormarsch Die Schweiz in den Fängen des Drachen kontrolliert, begründete Trump sein Vorgehen. Mit 450 Millionen Dollar jährlich sind die USA aktuell der grösste Geldgeber der WHO. China zahlt 43 Millionen.