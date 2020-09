Es klang nach einem guten Deal. Das Grundstück in einem Dorf am Eingang des Engelbergertals hatte einen grosszügigen Garten, eine schöne Sicht auf die Berge, lag in einem familienfreundlichen Quartier. Angelika Gerber (Name geändert) war per Zufall auf die Anzeige gestossen. Hier wollten sie und ihr Mann endlich das kleine Traumhaus bauen, ihre vier Kinder aufziehen, Wurzeln schlagen. Sie hoffte, den ersten Geburtstag ihrer jüngsten Tochter im neuen Heim feiern zu können.