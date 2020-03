Die Liegenschaft ist ein Bijou: Das kleine Mehrfamilienhaus mit drei Zweieinhalbzimmerwohnungen liegt an einer ruhigen Strasse im Berner Kirchenfeldquartier. Die Aare und das Flussbad Marzili sind ganz in der Nähe. Das Objekt ist im Bauinventar als «erhaltenswert» verzeichnet, verfügt über einen eindrücklichen Baumbestand und einen hübschen Garten. Es gehört einer Witwe und ihren drei Kindern, einer privaten Erbengemeinschaft also.