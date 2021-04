Kalbermatten mag keine Überraschungen. Seine Vorhaben organisiert er penibel genau. Jenes, das nun jedoch zu scheitern droht, war so geplant: den gesamten Hausrat seiner Freundin in Schweden verladen, 18 Stunden Fahrt im Transporter durch halb Europa, neue Wohnung in der Schweiz beziehen. Während eines Tankstopps ruft er bei der Verwaltung an. Diese spricht von einem Missverständnis.