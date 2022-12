Es war eine bitterkalte Nacht. Eine Gesellschaft von Stachelschweinen drängte sich recht nah zusammen. Sie wollten dem Erfrierungstod entgehen, indem sie sich gegenseitig wärmten. Doch schon bald piksten sie die Stacheln der anderen. Also rückten sie auseinander – um, getrieben vom Bedürfnis nach Wärme, erneut Nähe zu suchen. So ging das eine Weile hin und her, bis die Tiere endlich jene Distanz gefunden hatten, in der sie es am besten aushielten.



Mit diesem Bild beschreibt Arthur Schopenhauer das, was das Wesen der menschlichen Gemeinschaft ausmacht. Obwohl einer der einflussreichsten Philosophen, gilt er als miesepetriger Menschenfeind. Kein Wunder, wenn einer Leute mit Stachelschweinen gleichsetzt. Aber steckt darin vielleicht doch ein Körnchen Wahrheit?