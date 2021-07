Auch am Morgen ist hier kaum je ein Laut menschlicher Aktivität zu hören. Doch an diesem Tag ist alles anders. Es ist Dienstag, der 13. April, es kündigt sich ein sonniger, kalter Frühlingstag an. Der pensionierte Seklehrer und begeisterte Fotograf Hanspeter Meier* (Name geändert) hat bis in die Nacht Fotos bearbeitet. Erst um sechs Uhr geht er zu Bett, als seine Frau Tanya* sich verabschiedet, um zur Schule ins Tal hinunterzufahren. Dort ist sie als Primarlehrerin tätig.