Wenn eine Mieterin sich dem Verbund nicht anschliessen will, kann sie das dem Vermieter innert 30 Tagen mitteilen, mit Vorteil schriftlich und eingeschrieben. Denn im laufenden Mietverhältnis kann man niemanden zum Beitritt zwingen. Wer mit den Teilnahmebedingungen – zum Beispiel dem Strompreis – nicht einverstanden ist, muss innert 30 Tagen an die Schlichtungsbehörde in Mietsachen Mietstreitigkeiten Wie läuft ein Schlichtungsverfahren ab? gelangen.