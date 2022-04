Der Artikel «Fahrende Mütter klagen an» (Anm. d. Red.: Diesen Artikel finden Sie in unserem digitalen Dossier am Artikelende.) stellte eine Schweizer Institution an den Pranger, die bis dahin über jeden Zweifel erhaben schien: die Pro Juventute. Ihr Verhalten sei «weder juristisch noch menschlich haltbar», schrieb Caprez. Pro Juventute habe zwei jenischen Müttern die Kinder weggenommen, sie mit einer jahrzehntelangen Kontaktsperre belegt und so den Eltern entfremdet, obwohl nichts gegen sie vorlag. Der einzige Grund dafür: Sie waren Jenische.