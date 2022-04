Beobachter: Nadja Capus, Sie ziehen einen harten Schluss zu den systematischen Wegnahmen jenischer Kinder: Es sei «möglich, dass Delikte begangen wurden, die unverjährbar sind, weil sie Verbrechen gegen die Menschheit darstellen».

Nadja Capus: Das Vorgehen der Pro Juventute im Rahmen des «Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse» umfasst möglicherweise einen Angriff auf eine Gruppe, mit der Absicht, sie kulturell auszulöschen. Man wollte die Jenischen nicht physisch zerstören, sondern die Eigenheiten der Völkergruppe unterbinden – durch Kindeswegnahmen.





Also ihre Kultur zerstören?

Ihre Eigenheit. Das, was die Gruppe ausmacht. Die international gültige Definition von Völkermord kennt den «kulturellen Genozid» zwar nicht. Aber laut Konventionstext der Uno handelt es sich auch dann um einen Völkermord, wenn man «Kinder der Gruppe gewaltsam in eine andere Gruppe überführt oder überführen lässt». Also genau das, was im Fall der Kinder der Landstrasse passiert ist.