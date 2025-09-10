Nur: Dieses rechtliche Konstrukt hat in der Praxis längst ausgedient. Im Homeoffice verschwimmen die Arbeitszeiten. Arbeitnehmende nutzen die Flexibilität im eigenen Büro, um das Privatleben und die beruflichen Aufgaben zu koordinieren. Beispiele dafür finden sich auf Linkedin zuhauf: Im Januar empörte sich ein Chef über seine Angestellte, die während der offiziellen Arbeitszeit einen vierstündigen Coiffeurtermin eingetragen hatte. Ein anderer hingegen freute sich für seine Mitarbeiterin, die sich das Arbeiten im Homeoffice erbat, weil sie wegen einer Hochzeitsfeier die Arbeitszeit flexibel verschieben wollte, um Zeit für die Vorbereitung zu haben.