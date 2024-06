Wer heute beruflich neue Wege gehen will, hat einen guten Zeitpunkt erwischt. In einigen Branchen sucht man händeringend nach Leuten – zum Beispiel im Gesundheitswesen, in der Gastronomie, aber auch in den klassischen Handwerksberufen. Das bestätigt François Ems, der als Berufs- und Laufbahnberater im Berufsinformationszentrum Urdorf ZH Menschen bei ihrem Quereinstieg unterstützt und begleitet. Es gebe Berufsverbände, die derzeit verkürzte Ausbildungen anbieten, so der 62-Jährige.