Ein komisches Gefühl, in dieser kleinen, offenen Holzkiste mit Blechdach zu hocken, die Sitzfläche stark nach hinten geneigt, Platz für maximal vier Personen, die Klapptürchen zu – aber nicht speziell gesichert –, der Blick entlang der Drahtseile zum hohen Mast in weiter Ferne. Zweimal ertönt ein Quäken, dann setzt sich die Seilbahn von Starkenbach SG im Toggenburg zur Alp Selun langsam in Bewegung. Unsere heutigen Wanderziele sind der Gipfel des Selun auf 2205 Metern, der zur Gruppe der Churfirsten gehört, und die Wildmannlisloch-Höhle.