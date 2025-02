Langfädige Präsentationen, ausufernde Diskussionen und geschwollene Reden – alles reine Zeitverschwendung: Will man als Präsidentin oder Vorstandsmitglied Vereinsvorstand Plötzlich ein teures Ehrenamt , dass die Vereinsmitglieder so über die Generalversammlung denken? Es wäre ein schlechtes Zeichen, denn die Mitglieder sollten stolz sein, dass sie über die wichtigsten Belange des Vereins mitentscheiden dürfen. Präsident und Vorstand sollten also mit einer guten Vorbereitung dafür sorgen, dass der Anlass gelingt.