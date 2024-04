Die Museggmauer

«Nölli, Männli, Lueg is Land, Bewach mer d’Zyt, Bescherm mer s’Polver ond em Allewende s’Dächli.» So lautet der Spruch, den jedes Luzerner Schulkind kennt. Damit hat man alle Türme der Museggmauer aufgezählt, die über der Stadt thronen. Ornithologisch Begeisterte können seltene Vögel wie Turmdohlen und Mauersegler beobachten, die dort nisten. Und wer Touristen erschrecken mag, sollte sich zum Schirmerturm am Schirmertorweg aufmachen. Unter der Skulptur des Ritters kann man hinter einer schwarzen Klappe einen Knopf drücken, worauf im darüberliegenden Turm ein hölzernes Klopfen ertönt. Besonders die Kleinsten in der Stadt kennen und lieben dieses Spektakel.