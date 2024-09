«Ich erreiche meine Ziele»

Da hat sich jemand freigestrampelt für bessere Zukunftsaussichten. «Motiviert, fleissig, zielstrebig», so deklariert die junge Frau sich selbst. «Ich träume nicht nur von Zielen, sondern erreiche sie auch», sagt sie zum Beobachter. Der nächste Schritt steht schon fest: ein Studium in künstlicher Intelligenz an der Fachhochschule Nordwestschweiz.