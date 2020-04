So viel Veränderung in so kurzer Zeit ist eine Herausforderung für alle Beteiligten. Aber auch gleichzeitig eine Chance, verstaubte Arbeitsprozesse und -organisationen völlig neu zu denken. «Häufig wird Veränderung mit dem Argument ‹Never change a running system› einfach abgeschmettert. Jetzt hat man gar keine andere Wahl», so Debus. Jene Mitarbeitenden, die schon immer flexibler oder einige Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten wollten, haben nun die Möglichkeit, zu beweisen, dass es tatsächlich klappen kann.