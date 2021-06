Wer kurz vor dem Rentenalter arbeitslos wird, findet häufig keine Stelle mehr. Kritisch wird es erst recht, wenn der Anspruch auf Arbeitslosentaggelder endet Ausgesteuert Wenn kein Arbeitslosengeld mehr kommt – wie weiter? . Dann sind die Betroffenen gezwungen, das Vermögen aufzubrauchen, die AHV-Rente vorzubeziehen oder die Altersguthaben aus der zweiten und dritten Säule anzutasten. Am Schluss steht häufig die Sozialhilfe. So ist die Zahl der 60- bis 64-Jährigen, die Sozialhilfe beziehen Sozialhilfe Beantragen – Welche Rechte habe ich? , von 2011 bis 2017 stark gestiegen – um 47 Prozent. Die neu geschaffenen Überbrückungsleistungen sollen das verhindern und einen gesicherten Übergang in die Pensionierung ermöglichen.