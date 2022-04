Ich arbeite in der Industrie. Laut meinem Kadervertrag sind alle Überstunden mit dem Salär abgegolten. Ist das zulässig?

Nach Gesetz müssen Überstunden durch Freizeit von gleicher Dauer oder mit Lohnzuschlag von 25 Prozent entschädigt werden. Allerdings kann schriftlich etwas anderes vereinbart werden. Die Regelung in Ihrem Vertrag ist also zulässig. Aber: Sobald Ihr Arbeitspensum die gesetzliche Höchstarbeitszeit überschreitet – in Ihrem Fall 45 Stunden pro Woche –, handelt es sich rechtlich nicht mehr um Überstunden, sondern um Überzeit. In diesem Fall gelten die zwingenden Regeln des Arbeitsgesetzes, unabhängig vom Vertrag. Konkret bedeutet das für Sie: Überzeitarbeit, die 60 Stunden im Kalenderjahr übersteigt, muss obligatorisch abgegolten werden – durch Freizeit oder mit Lohnzuschlag von 25 Prozent. Das gilt auch für Führungskräfte. Ausgenommen ist nur das oberste Management.