Alexander Widmer, immer mehr Leute arbeiten übers Pensionsalter hinaus. Sind denn die Vorurteile ausgeräumt, dass ältere Arbeitnehmende unflexibel, altmodisch und zu teuer seien?

Da geschieht gerade ein Wandel, das liegt auch am Fachkräftemangel. Kleinere Firmen, in denen man fast Teil der Familie ist, bieten oft individuelle Lösungen zum Weiterarbeiten an. Grössere Firmen tun sich hier noch etwas schwerer. Neue Arbeitsmodelle – mit kleineren Pensen, Projekteinsätzen oder Bogenkarrieren – sind gefragt.