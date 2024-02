Im Schlund der Hölle arbeiten oder im Grossraumbüro – das ist praktisch dasselbe. Das haben Studien gezeigt. Zumindest fast: Wer im Grossraumbüro arbeitet, schüttet 50 Prozent mehr Stresshormone (Adrenalin und Noradrenalin) aus und fehlt durchschnittlich doppelt so oft wie Kollegen in Einzelbüros. Doch selbst der Höllenschlund ist kein rechtsfreier Raum. Arbeitgeber müssen im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht alles tun, damit man bei der Arbeit gesund bleibt. Und auch Angestellte haben Rechte – wenn auch eher bescheidene (siehe Box zu den Richtwerten und Empfehlungen). Ein Überblick, was man fordern kann und was nicht.