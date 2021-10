Claudia Gasser liegt auf dem Sofa und geht soziale Medien durch. Soll sie ihr LinkedIn-Profilbild mit diesem «Opentowork»-Rahmen schmücken? Sie arbeitet seit zwölf Jahren am selben Ort und will etwas Neues suchen Berufliche Neuorientierung Zeit für einen neuen Job . Durch den «Opentowork»-Modus könnte sie mit nur einem Klick ihre über 300 Kontakte erreichen – alle sehen sofort, dass sie auf Stellensuche ist. So schnell und einfach erreicht sie sonst nie eine solche Masse. Dennoch ist sie gehemmt und lässt es sein.