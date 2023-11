Tobias Esch, wie wichtig ist eine sinnerfüllende, bedeutungsvolle Arbeit für unsere Gesundheit?

Die Tatsache, dass wir so viel Zeit am Arbeitsplatz verbringen, ist Grund genug, sich um die Bedingungen zu kümmern, unter denen wir arbeiten. Nicht nur die körperlichen, sondern auch die psychosozialen haben enormen Einfluss auf unsere Gesundheit. Wie gehen wir miteinander um? Bin ich am Arbeitsplatz akzeptiert und unterstützt? Spüre ich Verbundenheit? Kann ich mich sogar ein bisschen zu Hause fühlen? All das spielt eine grosse Rolle. Wir haben zum Thema Burn-out geforscht und konnten zeigen, dass Menschen, die ihre Arbeit als sinnhaft erleben und sich am Arbeitsplatz heimisch fühlen, viel weniger gefährdet sind, ein Burn-out zu erleiden.