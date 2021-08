Den Ausritt leiten drei Teenager, die bei Arnoldi den Landdienst absolvieren. Den Sommer über wohnen sie bei ihr auf dem Hof und helfen mit. Seit zehn Jahren kommen die jungen Frauen aus Lugano und dem Bleniotal her, als Kinder hatten sie Arnoldis Reitlager besucht. Zwei Pferde haben sie in den letzten Jahren gar mit ausgebildet. Sie reiten ohne Sattel, in Wanderstiefeln, Shorts, die Bauchtasche quer über den Rücken gespannt. Das Gelände kennen sie in- und auswendig. «Alles okay?», versichern sie sich mit Blick zurück. Mehr als okay.