Sie habe sich anfänglich gewundert: Die Pferde gehen selten in den überdachten Bereich. «Vor allem dann nicht, wenn wir Menschen es am ehesten erwarten – nachts oder bei Kälte, bei Regen und Schnee.» Dann schlafen die Pferde gern draussen. Wenn es stürmt, stehen sie dort, wo sie die beste Rundumsicht haben. «Ein Pferd begibt sich bei Gefahr niemals freiwillig in eine Höhle, also einen geschlossenen Raum, aus dem es schlecht flüchten kann. Auch möchte kein Pferd von der Herde getrennt leben.»