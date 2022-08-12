Повернення в Україну
Повернення додому
Раніше дорога від Цюриха до Києва займала 2,5 години літаком, проте тепер українцям, які повертаються додому, доводиться викручуватись, шукаючи найліпший маршрут. Про те, як виглядає дорога тривалістю у 55 годин, і як це - повернутись додому - дивіться у цьому відео.
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Quelle: Beobachter Bewegtbild
Раніше дорога від Цюриха до Києва займала 2,5 години літаком, проте тепер українцям, які повертаються додому, доводиться викручуватись, шукаючи найліпший маршрут. Про те, як виглядає дорога тривалістю у 55 годин, і як це - повернутись додому - дивіться у цьому відео.
Von Kateryna Potapenko
Veröffentlicht am 12. August 2022 - 19:03 Uhr
Veröffentlicht am 12. August 2022 - 19:03 Uhr
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