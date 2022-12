Stellen Sie sich vor, Ihr Vermieter droht unberechtigt mit Kündigung, am Arbeitsplatz gibt es Ärger, ein Handwerker schreibt überteuerte Rechnungen – in einen Rechtsstreit wird man oft aus «heiterem Himmel» verwickelt. Dann gilt es, möglichst sofort und richtig zu reagieren, um Nachteile zu vermeiden. Eine Rechtsschutzversicherung kann das Leben wesentlich erleichtern, wenn man plötzlich als Mieterin oder als Arbeitnehmer, als Tierhalterin oder als Patient in einen teuren Rechtsstreit gerät.