«Beobachter» – це швейцарський журнал, що існує з 1927 року. Його читають понад 660 тисяч читачів, і він виходить раз на два тижні. Журнал «Beobachter» висвітлює різноманітні актуальні питання, що стосуються Швейцарії. Він спеціалізується на наданні юридичних консультацій своїм передплатникам щодо різних повсякденних питань. Тож ця сторінка «Beobachter» українською мовою є безкоштовною і присвячена актуальним питанням, які можуть виникнути у українців після приїзду в Швейцарію.
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Медична допомога – загальна картина
- До кого слід звернутися, якщо мені одразу після прибуття потрібна медична допомога?
- Куди мені звернутися, якщо медична допомога мені знадобиться пізніше?
- Чи можу я викликати швидку допомогу, якщо я захворів і потребую консультації лікаря?
- Куди мені звернутися, якщо потрібна екстрена медична допомога?
- Навіщо мені потрібне медичне страхування і як його отримати?
- Хто оплачує медичне страхування та медичні послуги?
- Чи можу я звернутися до будь-якого лікаря та отримати лікування?
- Якщо я отримаю травму/захворію в іншому кантоні, не в тому, де я проживаю, чи можу я отримати там медичну допомогу, чи мені потрібно повернутися в свій кантон?
- Я вагітна. Чи слід мені звернутися до лікарні для обстеження?
- Які медичні послуги доступні мені як біженцю, і які з них не покриваються страхуванням?
У центрах прийому та розгляду справ працюють спеціалісти-медики (Medic-Help), до яких ви можете звернутися. Якщо ви захворіли, потребуєте ліків або вагітні, ці фахівці допоможуть вам або направлять до лікаря або лікарні. Якщо медпункт (Medic-Help) закритий, зверніться до обслуговуючого персоналу або персоналу служби охорони. Список із адресами Федеральних центрів для біженців викладено на веб-сторінці Державного секретаріату з міграції (SEM).
У Швейцарії з будь-якими медичними проблемами спочатку звертаються до сімейного лікаря. Він знає пацієнтів і може за необхідності дати направлення до інших лікарів-фахівців або лікарні. Якщо ви не знаєте, до якого лікаря звернутися, запитайте про це в управлінні соціального забезпечення вашого населеного пункту.
Винятком є екстрена медична допомога. Якщо вам потрібна екстрена медична допомога, дзвоніть за номером 144. В екстрених випадках, що не загрожують вашому життю, слід звертатися до клініки екстреної медичної допомоги Notfallpraxis (Permanence) або відділення невідкладної допомоги лікарні. Докладніше щодо екстреної медичної допомоги.
На веб-сторінках medic-help.ch Федерального відомства охорони здоров'я та migesplus.ch Швейцарського Червоного Хреста ви також знайдете багато корисної інформації на тему здоров'я. Інформація доступна також українською та російською мовами.
Крім того, за телефоном +41 58 387 77 20 гарячої лінії Medgate ви отримаєте безкоштовну медичну консультацію. На даний час вона доступна німецькою та англійською мовами.
Ні. На відміну від України, швидку допомогу в Швейцарії викликають тільки для екстреної медичної допомоги. Наприклад, якщо людина не може самостійно дійти до лікаря або перебуває в стані, що загрожує її життю. У всіх інших ситуаціях звертайтеся спочатку до сімейного лікаря. Якщо ви не знаєте, до якого лікаря звернутися, запитайте про це в управлінні соціального забезпечення вашого населеного пункту. Там ви дізнаєтеся, чи можете ви вільно вибирати собі лікаря, чи повинні ходити до одного конкретного лікаря або попередньо повинні зателефонувати на медичну гарячу лінію.
В екстрених випадках телефонуйте за номером 144. Він працює цілодобово. Співробітники підкажуть вам, що робити. Дзвінок на цей номер безкоштовний. В екстрених випадках, що не загрожують вашому життю, слід звертатися до клініки екстреної медичної допомоги Notfallpraxis (Permanence) або відділення невідкладної допомоги лікарні. Якщо у вас є медичне страхування, невідкладну медичну допомогу сплачує лікарняна каса. Якщо у вас немає медичного страхування, і ви не можете сплатити витрати, вони покриваються службою екстреної допомоги. Заяву про покриття витрат, що виникли, подає постачальник медичних послуг, тобто, лікуючий лікар.
Всі, хто в'їжджає до Швейцарії, протягом не більше трьох місяців зобов'язані оформити медичне страхування. Це стосується і дітей. Це дозволяє гарантувати доступ до базового медичного обслуговування. Якщо ви зареєстровані у Федеральному центрі для біженців як біженець, ви автоматично отримуєте медичне страхування. Це стосується біженців зі статусом S, а також інших дозволів на проживання для біженців. Оскільки ви, будучи громадянином України, у перші три місяці не зобов'язані реєструвати себе як біженець, вам потрібно оформити хоча б туристичне страхування або ваш орендодавець може оформити вам страхування гостя. Українське медичне страхування не покриває витрати на медичне обслуговування у Швейцарії.
Як тільки ви зареєструвалися у Федеральному центрі для біженців як біженець і подали клопотання на отримання статусу захисту S, з дня подання клопотання ви отримаєте обов'язкове медичне страхування. Внески до лікарняної каси сплачуються кантоном, до якого ви зараховані. Якщо вам потрібна допомога до подання клопотання на отримання статусу захисту S, витрати будуть оплачуватись муніципальною владою.
Це залежить від кантону, в якому ви мешкаєте. У деяких кантонах, наприклад, Санкт-Галлені, ви можете самі вибрати собі сімейного лікаря. В інших кантонах ви повинні звертатися до одного конкретного лікаря або заздалегідь зателефонувати на гарячу медичну лінію. Як цей процес організований у вашому кантоні, ви можете дізнатися в управлінні соціального забезпечення вашого населеного пункту.
В екстреному випадку ви можете отримати медичну допомогу на місці, де ви знаходитесь. В інших обставинах слід виконувати інструкції, що діють в кантоні за місцем вашого проживання. Органи влади нададуть вам інформацію, до кого ви повинні звертатися у разі хвороби, нещасного випадку, психічних проблем чи вагітності.
Куди звертатися у разі вагітності, може відрізнятися в різних кантонах. Як правило, ви можете відвідати лікаря-спеціаліста (гінеколога). Уточніть в Управлінні соціального забезпечення вашого населеного пункту, куди слід звернутися за обстеженням та консультацією у разі вагітності.
Після подання клопотання на отримання статусу захисту S ви отримуєте медичне страхування, а разом з ним і доступ до тих самих медичних послуг, що й жителі Швейцарії. Дане медичне страхування покриває не тільки екстрену медичну допомогу, але й багато інших регулярних медичних послуг, необхідних у разі захворювання або вагітності. Якщо ви не впевнені, які послуги покриваються страхуванням, уточніть це в конкретному випадку у лікаря або в Управлінні соціального забезпечення. Стоматологічні послуги зазвичай не оплачуються лікарняною касою. Однак у деяких кантонах оплачуються і стоматологічні послуги. Якщо ви не впевнені, заздалегідь запитайте у місцевому управлінні соціального забезпечення.
Ні, особи з інвалідністю повинні якнайшвидше зареєструватися в одному з Федеральних центрів для біженців. Таким чином, ви одразу отримаєте медичне страхування, а також необхідні медикаменти та лікування безкоштовно. Крім того, національна та кантональна влада може організувати житло, що відповідає вашим особливим потребам, та спеціалізовану допомогу.
За організацію спеціалізованої підтримки відповідають органи влади. Їхні співробітники уточнюють індивідуальні потреби і можуть організувати надання необхідної допомоги. Однак через їхнє високе завантаження на даний момент можливі ситуації, коли не всі оперативно отримають належну допомогу. У цих випадках ви можете додатково звернутися до недержавних організацій людей з інвалідністю. Так, наприклад, Pro Infirmis підтримує у поточній кризі також біженців з інвалідністю та має свої філії-консультації по всій Швейцарії. Це об'єднання – недержавна організація.
Запити підтримки для всіх форм інвалідності (необхідні допоміжні засоби, догляд тощо) можна надсилати на адресу електронної пошти Pro Infirmis: ukraine@proinfirmis.ch.
Особи з порушеннями слуху можуть звертатися до Deutschschweiz у консультації для слабочуючих та глухих BFSUG (ukraine@bfsug.ch) або до Швейцарського товариства глухих (Deutschschweiz за адресою info-d@sgb-fss.ch. У Романській (Французькій) Швейцарії можна звернутися за адресою info-f@sgb-fss.ch, у Тессіні – за адресою info-i@sgb-fss.ch.
Особи з порушеннями зору можуть звертатися до Швейцарського товариства інвалідів щодо зору philippe.gerber@sbv-fsa.ch.
З усіма питаннями про школу та освіту у поєднанні з порушеннями зору у дітей та підлітків суспільство SZBLIND створило таку адресу ел.пошти: bildung@szblind.ch.
Найкраще зверніться до консультацій Vereins Pro Infirmis у своєму кантоні. На веб-сторінці Pro Infirmis у розділі «Пропозиції» (Angebot) вказана адреса. Ви також можете звернутися за адресою ukraine@proinfirmis.ch.
Особи з порушеннями слуху можуть звертатися до Deutschschweiz у консультації для слабочуючих та глухих BFSUG (ukraine@bfsug.ch) або до Швейцарського товариства глухих (Deutschschweiz за адресою info-d@sgb-fss.ch. У Романській (Французькій) Швейцарії можна звернутися за адресою info-f@sgb-fss.ch, у Тессіні – за адресою info-i@sgb-fss.ch.
Для онкологічних хворих важливо максимально швидко подати до Федерального центру для біженців клопотання отримання статусу захисту S, щоб отримати швейцарське медичне страхування. Як правило, у Швейцарії розпочинають або продовжують необхідне лікування онкологічних захворювань. Необхідну інформацію можна знайти також у інформаційному аркуші Швейцарської онкологічної ліги (Krebsliga), в якому викладено найважливіші питання та відповіді для українських біженців українською мовою.
У кожному конкретному випадку лікарі вирішують, які заходи необхідні та чи потрібне повторне проходження будь-яких обстежень. Якщо ви привезли з собою з України медичні документи, наприклад рентгенограми, принесіть їх на прийом до лікаря. Лікарі зобов'язані зберігати таємницю і не передадуть у інші установи інформацію про вашу медичну історію. Якщо ви в чомусь не впевнені або не розібралися, за телефоном онкології (Krebstelefon) Швейцарської онкологічної ліги за номером 0800 11 88 11 (пн-пт, 9:00 - 19:00) ви отримаєте безкоштовно консультацію англійською, німецькою, французькою та італійською мовами. Звернутися до онкологічної ліги можна за адресою ел.пошти helpline@krebsliga.ch, через чат або Skype (krebstelefon.ch) (пн-пт, 11:00 - 16:00).
Після подання заяви на отримання статусу захисту S ви отримуєте швейцарське медичне страхування. І тут лікування онкології зазвичай оплачується лікарняної касою. Якщо лікарняна каса відмовилася оплачувати витрати на лікування, і вам потрібна допомога, ви можете зателефонувати за телефоном онкології Швейцарської онкологічної ліги: за номером 0800 11 88 11 (пн-пт, 9:00 - 19:00) ви отримаєте безкоштовну консультацію англійською, німецькою, французькою та італійською.
Щодо контрольних обстежень, коригування медикаментів, а також рецепту на інсулін проконсультуйтеся у свого сімейного лікаря. Якщо ви не знаєте, до якого лікаря звернутися, запитайте про це в управлінні соціального забезпечення вашого населеного пункту.
Витрати на медикаменти та лікування діабету оплачуються лікарняною касою. Одразу після подачі вами у Федеральному центрі для біженців клопотання на отримання статусу захисту S ви отримаєте медичне страхування.
У Швейцарії в аптеках ви можете купувати медикаменти, які не потребують рецепту. Йдеться про прості таблетки від головного болю, препарати від нудоти та кашлю. Їх ви оплачуєте самі, компенсації з боку лікарняної каси не передбачено. У деяких кантонах ви можете отримати ці медикаменти безкоштовно в установах, які відповідають за біженців. На відміну від України, у Швейцарії навіть на легкі антибіотики типу амоксициліну потрібний рецепт. Рецепт можна отримати у лікаря.
На веб-сторінках medic-help.ch Федерального відомства охорони здоров'я та migesplus.ch Швейцарського Червоного Хреста ви знайдете багато корисної інформації на тему здоров'я. Інформація доступна також українською та російською мовами.
Крім того, за телефоном +41 58 387 77 20 гарячої лінії Medgate ви отримаєте безкоштовну медичну консультацію. На даний час вона доступна німецькою та англійською мовами.
Ковід та щеплення
- Чи маю я вакцинуватися від коронавірусу?
- Чи визнається тут щеплення, яке я отримав в Україні?
- Я зробив в Україні два щеплення, чи маю я щепитися в Швейцарії втретє?
- Де я можу пройти вакцинацію?
- Які щеплення мають бути у моєї дитини, щоб піти до школи?
- Чи визнаються українські дитячі щеплення та інші щеплення у Швейцарії?
Ні, вакцинація у Швейцарії не є обов'язковою. У принципі, будь-яка людина у віці від 5 років може пройти вакцинацію. Ревакцинація мРНК-вакциною рекомендована всім громадянам віком від 12 років. Вакцина від Covid-19 для щепленої особи безкоштовна. Кантон Цюріх підготував на тему Вакцинація від коронавірусу Пам'ятку українською мовою. У Федеральних центрах для біженців у вас також буде можливість зробити щеплення від коронавірусу.
Визнання у Швейцарії щеплення, яке ви зробили в Україні, залежить від варіанта вакцини. На даний момент у Швейцарії визнано такі вакцини:
- Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran)
- Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna)
- AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria / Covishield / R-COVI / Covid-19 vaccine [recombinant] / COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]))
- Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)
- Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell))
- Sinovac (CoronaVac)
- COVAXIN
- Novavax (NVX-CoV2373 / Nuvaxovid / Covovax)
Додаткову інформацію також наведено на веб-сторінці Федерального відомства охорони здоров'я.
Ні, вакцинація у Швейцарії не є обов'язковою.
Ви можете зробити щеплення від коронавірусу прямо у Федеральному центрі для біженців або у сімейного лікаря. Щодо інших щеплень, звертайтеся до сімейного лікаря або до закладу, призначеного для цього органами влади вашого кантону.
Вакцинація у Швейцарії не є обов'язковою. Це стосується й дітей. Наявність щеплень не є обов'язковою умовою для відвідування школи. Діє таке правило: щеплення запобігають тяжкому перебігу захворювання і сприяють захисту не тільки щеплених осіб, а й їхніх сімей та оточення. Перевірте свій статус щеплення в аптеці або у лікаря.
Те, які щеплення визнаються у Швейцарії, залежить від конкретної вакцини. Якщо у вас є питання або ви хочете перевірити свої щеплення, проконсультуйтеся у лікаря.
У деяких кантонах особи, які бажають скористатися психологічною допомогою, повинні звернутися до центральної установи, наприклад, до психіатричної служби або до сімейного лікаря. Зверніться до органів соціального забезпечення вашого населеного пункту, щоб дізнатися, куди слід звернутися.
Щоб лікарняна каса оплатила витрати на психологічне або психіатричне лікування, вам потрібно направлення від лікаря. Ви можете отримати його у свого сімейного лікаря. Він також може допомогти вам знайти відповідний курс лікування.