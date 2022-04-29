Куди мені звернутися, якщо медична допомога мені знадобиться пізніше?

У Швейцарії з будь-якими медичними проблемами спочатку звертаються до сімейного лікаря. Він знає пацієнтів і може за необхідності дати направлення до інших лікарів-фахівців або лікарні. Якщо ви не знаєте, до якого лікаря звернутися, запитайте про це в управлінні соціального забезпечення вашого населеного пункту.

Винятком є екстрена медична допомога. Якщо вам потрібна екстрена медична допомога, дзвоніть за номером 144. В екстрених випадках, що не загрожують вашому життю, слід звертатися до клініки екстреної медичної допомоги Notfallpraxis (Permanence) або відділення невідкладної допомоги лікарні. Докладніше щодо екстреної медичної допомоги.

На веб-сторінках medic-help.ch Федерального відомства охорони здоров'я та migesplus.ch Швейцарського Червоного Хреста ви також знайдете багато корисної інформації на тему здоров'я. Інформація доступна також українською та російською мовами.

Крім того, за телефоном +41 58 387 77 20 гарячої лінії Medgate ви отримаєте безкоштовну медичну консультацію. На даний час вона доступна німецькою та англійською мовами.