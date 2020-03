Das Drama begann, als Liam in den Kindergarten Kindergarten Wann ist mein Kind für den Chindsgi bereit? musste. Damals lebte er mit der Mutter im Zürcher Weinland. Voller Stolz ging Liam in den Chindsgi. Aber nach dem ersten Tag kam er enttäuscht nach Hause. «Mami, da ist es genauso langweilig wie in der Kita», sagt er. Er wollte in die Schule, sofort, aber das ging nicht. Er schlug sich jeden Morgen den Kopf blutig, weil er in den «blöden Chindsgi» müsse. Er begann in der Nacht plötzlich wieder zu nässen, jeder Tag war ein Kampf.