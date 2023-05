«Ich finde es sehr schön hier», sagt Tim Meier (Name geändert) zu Hause am Küchentisch und macht eine Handbewegung zum Balkonfenster. «Gleich da um die Ecke wohnen zwei Freunde von mir, Max und Philipp.» Vor drei Monaten ist er zusammen mit seiner Mutter Leonie Meier (Name geändert) in eine Gemeinde im Berner Seeland gezogen. Mit im Gepäck eine grosse Erwartung: endlich als «normaler» Schüler zu gelten.



Doch davon ist er noch weit weg – und das hat längst nicht mehr nur gesundheitliche Gründe. «Es war wirklich so, wie wenn es hier zu ist», sagt Tim und steckt sich beide Zeigfinger in die Ohren. «Immer irgendwie verstopft.» Schmerzende, entzündete Ohren Ohrenschmerzen Mit Hausmitteln gegen Ohrenweh . Wann es damit angefangen hat, weiss der mittlerweile Achtjährige nicht mehr.