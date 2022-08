Wie vorgehen, wenn Eltern einen Schulweg als unzumutbar betrachten?

Suchen Sie als Erstes das Gespräch mit der zuständigen Behörde. Zeigen Sie auf, warum Sie den Schulweg als unzumutbar erachten. Ist der Weg zu lang? Oder zu gefährlich? Oft ist es möglich, auf diesem Weg eine unkomplizierte Lösung zu finden. Kommen Sie so nicht weiter, können Sie einen konkreten Antrag an die zuständige Behörde stellen (siehe Musterbrief unten). Sie können beispielsweise beantragen, dass Ihr Kind mit dem Schulbus gefahren wird. Lehnt die Behörde das Gesuch ab, können Sie sich dagegen wehren. Sie werden den Bescheid in Form einer Verfügung erhalten. Wo Sie Ihre Beschwerde einreichen müssen und in welcher Frist, steht am Schluss der Verfügung in der Rechtsmittelbelehrung.