In der Bausache ist der Streit in vollem Gang, als sie für einen Sitz in der Schulpflege kandidiert. Zwei Bewerberinnen für einen freien Platz. Vor der Wahl beziehen Behördenmitglieder Position, engagieren sich für die Gegenkandidatin und verteilen Flyer. Die Botschaft: Mit dieser Meyer wollen wir nicht zusammenarbeiten. Mit 46 gegen 141 Stimmen bleibt sie chancenlos.