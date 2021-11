Die Schweiz ist grosszügig und gibt Ausländern den roten Pass schon nach wenigen Jahren im Land.

Generell müssen Ausländerinnen und Ausländer zehn Jahre in unserem Land wohnen und im Besitz der Niederlassungsbewilligung sein, bis sie ein Einbürgerungsgesuch stellen können (Jugendliche im schnellsten Fall sechs Jahre, Ehegatten eines Schweizer Partners fünf Jahre). Im internationalen Vergleich ist das nicht sehr grosszügig: In Grossbritannien, Finnland, Frankreich, Schweden und Irland können ausländische Bürger generell nach nur fünf Jahren die Staatsangehörigkeit erhalten. In den Niederlanden überlegt man zurzeit, die Aufenthaltsdauer von fünf auf sieben Jahre zu erhöhen. In Deutschland ist dies nach acht, in Griechenland sowie in Dänemark nach sieben Jahren der Fall.