1000 Seelen zählt das Dorf zwischen Spiez und Interlaken. Vom See unten bis weit in den Hang hoch reiht sich Chalet an Chalet. Das Postpaket bringt man zum Volg, der «Hirschen» serviert Pizza. Der Stolz von Leissigen ist seine Zugverbindung. Vor knapp 130 Jahren bekam man einen eigenen Bahnhof. Dafür nahm man in Kauf, dass die Gleise den Ort in zwei Teile schnitten.